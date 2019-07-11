Комитет ГД поддержал сокращение списка потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды единогласно поддержал сокращение списка потенциально опасных пород собак до 13 позиций, рассказал журналистам присутствовавший на заседании комитета президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее список был сокращен до 13 позиций. В новую редакцию вошли породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.