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РИА Новости

В Челябинской области появилась штрафстоянка для коров

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКорова и собака
Корова и собака
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Корова и собака. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Власти Ашинского района Челябинской области будут транспортировать в специализированные места безнадзорных коров, гуляющих по городу Аше и поедающих траву и мусор с контейнерных площадок, владельцам животных грозят штрафы, сообщает пресс-служба администрации района.
По данным пресс-службы, на текущей неделе в администрацию муниципалитета поступили сигналы от жителей города о появлении бродячих коров во дворах многоквартирных домов. Животные поедали траву и кустарники с газонов, мусорных контейнеров, создавали затруднения горожанам.
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"В этой связи администрация Ашинского муниципального района призывает владельцев животных обеспечить выгул скота за пределами жилой зоны города в организованных стадах или под присмотром владельцев. При несоблюдении требования в соответствии с утвержденными правилами содержания сельскохозяйственных животных, принятыми советом депутатов Ашинского городского поселения, будет произведен отлов и транспортировка безнадзорных животных во временное место хранения предприятия МУП "Комсервис-МР", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы забрать животное, владелец должен будет заплатить штраф - порядка 10 тысяч за отлов и перевозку животного, а так же в пределах одной тысячи рублей в сутки за его содержание, уточняется в сообщении.
Отметим, что в ближайшее время на территории Ашинского городского поселения будут проведены рейды по отлову бродячего скота, поясняет пресс-служба.
Администрация напоминает, что город - не место для выпаса скота.
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Ашинский районЧелябинская областьОбщество
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