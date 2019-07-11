Захарова пообещала ответные меры на недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы к ответным мерам Москвы после того, как Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.

"Хотела бы еще раз подчеркнуть: мы всегда исходили из принципа взаимности, и в этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства", - сказала Захарова на брифинге.