Переговоры Путина и Моралеса прошли в Кремле

Президент России Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019

Президент России Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом, который находится в Москве с официальным визитом. По итогам встречи был подписан ряд соглашений.

В частности, стороны приняли совместное заявление об укреплении координации в международных делах. Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сферах ядерной безопасности и энергетики. "Росатом" и Минэнерго Боливии договорились работать вместе над развитием литиевой промышленности.

В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения двух стран в последние годы развиваются успешно.

"У нас есть хорошие перспективы, наши крупные компании вкладывают заметные ресурсы", — добавил российский лидер, приведя в пример вложения "Газпрома" в нефтегазовую отрасль Боливии, а также "Росатом".

Сотрудничество в области сельского хозяйства Путин назвал одним из самых перспективных. Он выразил надежду, что в ближайшее время в Россию начнут поступать продукты питания из Боливии, в том числе говядина.

Российский лидер также отметил совпадение позиций двух стран в том, что внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы недопустимо.

Моралес, в свою очередь, указал на роль России и ее лидера в защите международного порядка.

"Мы боремся вместе за общие права, за достоинство каждой страны, за достоинство каждого народа, потому что в конечном счете мы боремся за то, чтобы наша планета была действительно многонациональной", — добавил он.

Президент Боливии также отметил, что подписанные соглашения позволяют "заложить надежную основу для дальнейших инвестиций в экономику" страны.