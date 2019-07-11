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РИА Новости

Переговоры Путина и Моралеса прошли в Кремле

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Президент России Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом, который находится в Москве с официальным визитом. По итогам встречи был подписан ряд соглашений.
В частности, стороны приняли совместное заявление об укреплении координации в международных делах. Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сферах ядерной безопасности и энергетики. "Росатом" и Минэнерго Боливии договорились работать вместе над развитием литиевой промышленности.
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В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения двух стран в последние годы развиваются успешно.
"У нас есть хорошие перспективы, наши крупные компании вкладывают заметные ресурсы", — добавил российский лидер, приведя в пример вложения "Газпрома" в нефтегазовую отрасль Боливии, а также "Росатом".
Сотрудничество в области сельского хозяйства Путин назвал одним из самых перспективных. Он выразил надежду, что в ближайшее время в Россию начнут поступать продукты питания из Боливии, в том числе говядина.
Российский лидер также отметил совпадение позиций двух стран в том, что внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы недопустимо.
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Моралес, в свою очередь, указал на роль России и ее лидера в защите международного порядка.
"Мы боремся вместе за общие права, за достоинство каждой страны, за достоинство каждого народа, потому что в конечном счете мы боремся за то, чтобы наша планета была действительно многонациональной", — добавил он.
Президент Боливии также отметил, что подписанные соглашения позволяют "заложить надежную основу для дальнейших инвестиций в экономику" страны.
Также Моралес пригласил своего российского коллегу посетить с визитом Боливию.
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Эво МоралесРосатомВладимир ПутинВенесуэлаБоливияРоссияВ мире
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