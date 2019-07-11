В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли

ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Автобус, в котором находились 30 человек, в четверг попал под камнепад на скоростной трассе в китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 16 пострадали, говорится в сообщении отдела пропаганды Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Инцидент произошел в четверг в 14.05 по местному времени (9.05 мск), когда автобус с 28 пассажирами и двумя водителями ехал в город Чэнду из уезда Сунгчу.