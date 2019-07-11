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2019-07-11T16:28Z
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РИА Новости

Верховный суд Швеции впервые наказал по закону о согласии на секс

Вчера, 16:28
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СТОКГОЛЬМ, 11 июл - РИА Новости. Верховный суд Швеции в четверг впервые вынес обвинение, руководствуясь законом о согласии на вступление в сексуальные отношения, принятом в стране в июле 2018 года, говорится в решении суда.
Закон предполагает, что любой сексуальный акт, при котором один из партнеров не дал четкого и ясного согласия, может считаться изнасилованием, даже если жертва не говорила "нет" или каким-либо иным способом не демонстрировала несогласие. Ранее дело с новым законом имели только окружные суды Швеции.
Прокуратура обвиняла мужчину, имя и возраст которого не уточняется, в том, что он вступил в сексуальные отношения с женщиной, с которой познакомился через социальные сети, без ее очевидного согласия. Подсудимый утверждал, что не понял, что спутница, у которой он проводил ночь, была против связи. При этом в решение суда утверждается, что девушка "вела себя пассивно и не показывала явно, что она согласна".
Суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам тюрьмы, этот срок включает наказания за другие совершенные им ранее преступления на сексуальной почве, в том числе в отношении детей.
Молодая пара. Архивное фото
13 января, 03:42
В Сети высмеяли новый украинский закон о "сексе по согласию"
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