Верховный суд Швеции впервые наказал по закону о согласии на секс

СТОКГОЛЬМ, 11 июл - РИА Новости. Верховный суд Швеции в четверг впервые вынес обвинение, руководствуясь законом о согласии на вступление в сексуальные отношения, принятом в стране в июле 2018 года, говорится в решении суда.

Закон предполагает, что любой сексуальный акт, при котором один из партнеров не дал четкого и ясного согласия, может считаться изнасилованием, даже если жертва не говорила "нет" или каким-либо иным способом не демонстрировала несогласие. Ранее дело с новым законом имели только окружные суды Швеции.

Прокуратура обвиняла мужчину, имя и возраст которого не уточняется, в том, что он вступил в сексуальные отношения с женщиной, с которой познакомился через социальные сети, без ее очевидного согласия. Подсудимый утверждал, что не понял, что спутница, у которой он проводил ночь, была против связи. При этом в решение суда утверждается, что девушка "вела себя пассивно и не показывала явно, что она согласна".