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2019-07-11T16:26Z
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РИА Новости

Пожар на ТЭЦ в Мытищах и в округе потушили

Вчера, 16:26
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинВид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
© АГН "Москва" / Денис Воронин
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Мытищах и в близлежащих зданиях потушен на общей площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 14 человек, из них один погиб. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар на ТЭЦ все-таки удалось потушить, однако рядом загорелось административное здание и склад.
"В 15.43 объявлена ликвидация открытого горения на станции высокого давления, в административном здании и в производственно-административном здании общей площадью 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Пожар привел к перебоям с электричеством в Мытищах, но ТЭЦ в скором времени сможет заработать как обычно, заявили в Минэнерго России. Все основное оборудование исправно, нужно только решить вопрос с газопроводом, с которого, предварительно, и началось возгорание.
Ущерб от пожара составил минимум 150 миллионов рублей, подсчитал Следственный комитет.
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
1 из 11

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
2 из 11

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
3 из 11

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
4 из 11

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании около Северной ТЭЦ в Мытищах
5 из 11

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Анастасия Качура / Перейти в фотобанк

Еще 13 человек пострадали.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
6 из 11

Еще 13 человек пострадали.

© РИА Новости / Анастасия Качура
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
7 из 11

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
8 из 11

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

МЧС при ликвидации пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
9 из 11

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
10 из 11

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
11 из 11

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 11

Еще 13 человек пострадали.

© РИА Новости / Анастасия Качура
Перейти в фотобанк
7 из 11

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
10 из 11

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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Пожар на ТЭЦ в МытищахМЧСМытищиПроисшествия
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