Пожар на ТЭЦ в Мытищах и в округе потушили

Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Мытищах и в близлежащих зданиях потушен на общей площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 14 человек, из них один погиб. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар на ТЭЦ все-таки удалось потушить, однако рядом загорелось административное здание и склад.

"В 15.43 объявлена ликвидация открытого горения на станции высокого давления, в административном здании и в производственно-административном здании общей площадью 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Пожар привел к перебоям с электричеством в Мытищах, но ТЭЦ в скором времени сможет заработать как обычно, заявили в Минэнерго России. Все основное оборудование исправно, нужно только решить вопрос с газопроводом, с которого, предварительно, и началось возгорание.