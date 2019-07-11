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РИА Новости

Прокуроры взяли на контроль ход расследования после пожара на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 16:20
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прокуроры проконтролируют ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело.
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"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту крупного пожара рядом с ТЭЦ-27 "Северная" в городском округе Мытищи. В настоящее время причины пожара устанавливаются", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия находится заместитель прокурора области Андрей Ганцев.
"Расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом, находится на контроле в органах прокуратуры Московской области", - добавили в пресс-службе.
Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. По данным СК, погиб один человек.
По факту пожара на ТЭЦ заведено дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
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