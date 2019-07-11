Прокуроры взяли на контроль ход расследования после пожара на ТЭЦ в Мытищах

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прокуроры проконтролируют ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту крупного пожара рядом с ТЭЦ-27 "Северная" в городском округе Мытищи. В настоящее время причины пожара устанавливаются", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия находится заместитель прокурора области Андрей Ганцев.

"Расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом, находится на контроле в органах прокуратуры Московской области", - добавили в пресс-службе.

Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. По данным СК, погиб один человек.