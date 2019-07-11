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РИА Новости

Путин и Моралес призвали к скорейшей ратификации ДВЗЯИ

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на церемонии подписания совместных документов
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на церемонии подписания совместных документов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Боливии Эво Моралес отметили необходимость скорейшей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) для укрепления мира и безопасности на планете, совместное заявление двух лидеров опубликовано на сайте Кремля.
"Главы государств отметили важность укрепления нынешней системы нераспространения ядерного оружия, краеугольным камнем которой является Договор о нераспространении ядерного оружия. Президенты подчеркнули необходимость скорейшей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всеми странами, от которых зависит его реальное вступление в силу, в целях укрепления мира и безопасности на планете", - говорится в заявлении.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
12 июня, 17:46
Рябков заявил о неприемлемости обвинений в адрес России по нарушению ДВЗЯИ
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Эво МоралесВладимир ПутинБоливияРоссияВ мире
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