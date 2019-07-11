Путин и Моралес призвали к скорейшей ратификации ДВЗЯИ

"Главы государств отметили важность укрепления нынешней системы нераспространения ядерного оружия, краеугольным камнем которой является Договор о нераспространении ядерного оружия. Президенты подчеркнули необходимость скорейшей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всеми странами, от которых зависит его реальное вступление в силу, в целях укрепления мира и безопасности на планете", - говорится в заявлении.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.