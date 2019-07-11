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РИА Новости

Путин поздравил Моралеса с получением звания почетного доктора РУДН

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Боливии Эво Моралеса с присуждением ему звания почетного доктора Российского университета дружбы народов, отметив, что это является признанием его вклада в углубление российско-боливийских отношений.
"Расширяются двусторонние контакты в гуманитарно-образовательной сфере. Россия оказывает содействие Боливии в деле подготовки высококвалифицированных кадров. В марте в боливийском университете Сан-Симон открылось первое в стране отделение русского языка. В России учатся студенты из Боливии, большая часть из которых - в Российском университете дружбы народов", - сказал Путин после российско-боливийских переговоров в Кремле.
"Пользуясь случаем, хотел бы с большим удовольствием поздравить господина Моралеса с присуждением ему звания почетного доктора этого университета, который является альма-матер для многих граждан из стран Латинской Америки и Африки. Это признание вашего, господин президент, личного вклада в углубление российско-боливийских связей - в политике, в экономике, в гуманитарной области и в целом укреплении дружбы между народами наших государств", - сказал Путин.
Утром в четверг президент Боливии Эво Моралес прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого был подписан пакет документов в сфере энергетики, промышленности, безопасности и по линии внешнеполитических ведомств.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
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