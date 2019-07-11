Путин поздравил Моралеса с получением звания почетного доктора РУДН

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Боливии Эво Моралеса с присуждением ему звания почетного доктора Российского университета дружбы народов, отметив, что это является признанием его вклада в углубление российско-боливийских отношений.

"Расширяются двусторонние контакты в гуманитарно-образовательной сфере. Россия оказывает содействие Боливии в деле подготовки высококвалифицированных кадров. В марте в боливийском университете Сан-Симон открылось первое в стране отделение русского языка. В России учатся студенты из Боливии, большая часть из которых - в Российском университете дружбы народов", - сказал Путин после российско-боливийских переговоров в Кремле.

"Пользуясь случаем, хотел бы с большим удовольствием поздравить господина Моралеса с присуждением ему звания почетного доктора этого университета, который является альма-матер для многих граждан из стран Латинской Америки и Африки. Это признание вашего, господин президент, личного вклада в углубление российско-боливийских связей - в политике, в экономике, в гуманитарной области и в целом укреплении дружбы между народами наших государств", - сказал Путин.