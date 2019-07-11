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РИА Новости
Медиавойны

МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Вчера, 16:11
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Хотела бы еще раз подчеркнуть: мы всегда исходили из принципа взаимности, и в этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства", — сказала она.
Ранее Захарова заявила, что Москва требует от Лондона за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых RT и Sputnik отказали в аккредитации. Представитель МИД Великобритании отказался назвать конкретные причины.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
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Пушков назвал создание "белых" и "черных" списков СМИ информационной войной
Захарова отметила, что если раньше о кампаниях Лондона по дезинформации можно было судить по делу Скрипалей или утечкам из проекта "Инициатива честности", то теперь Британия открыто расписалась в распространении фейков и клеветы.
"Если делаются обвинения в адрес юридических дел, компаний, тем более речь идет о СМИ, необходимо предоставлять доказательства. Что может быть проще? Если вы говорите о распространении дезинформации — предоставьте примеры. Мы рассматриваем данные действия как пропагандистскую атаку на российские СМИ", — отметила представитель МИД.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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Симоньян поддержала идею проведения конференции по свободе слова
Тем тревожнее, по ее словам, выглядят сообщения о недавнем решении британского МИД выделить в течение пяти лет 100 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с распространением дезинформации и поддержку независимых СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии.
"Просто на 100 миллионов фунтов на протяжении пары лет будут продвигать фейки, аналогичные тем, которые позволил себе британский Форин-офис", — сказала Захарова.

Российские СМИ на Западе

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Несколько западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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МедиавойныRTМедиавойныSputnikМИД РФЛондонРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да не грозить надо, а высылать британские сми!
11 июля, 17:22
Дмитрий
5620000
Просто круто!!!! Даже недоумение не выказали!? Неужели посла на ковёр?
11 июля, 17:07
lltpr
2410004
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