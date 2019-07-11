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2019-07-11T18:30Z
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РИА Новости

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Вчера, 16:05
118312
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Так он прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести переговоры по деэскалации в регионе в составе Россия — Украина — Германия — Франция — США — Великобритания.
При этом российский лидер указал не некоторые трудности, с которыми можно столкнуться при реализации этой идеи.

"Во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены — это очевидная вещь", — сказал он.

Во-вторых, вернуться к этому вопросу можно будет после того, как в Киеве окончательно сформируется правительство и пройдут парламентские выборы.
"Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса", — добавил Путин.
В частности, он отметил, что через две недели прекращает свою работу на посту премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.
"Она в каком качестве приглашается на эту встречу — непонятно, она вообще согласна или нет", — сказал президент.
Он также добавил, что не знает, как на предложение отреагировали в Вашингтоне, Берлине и Париже.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
10 июля, 22:23
Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВеликобританияФранцияГерманияРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
...можно собрать саммит глав антироссийских государств, и в этом случае ВВП даст им фору, еще и минскую речь толкнет не хуже мюнхенской
11 июля, 16:57
bolbot777
62531003
Конечно Путину может быть интересно, как Зеленский, Макрон, Меркель и Мэй будут договариваться с ЛДНР. Мне тоже интересно.
11 июля, 16:51
ПШПолиграф Шариков
57850204
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