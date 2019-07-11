Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.

Так он прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести переговоры по деэскалации в регионе в составе Россия — Украина — Германия — Франция — США — Великобритания.

При этом российский лидер указал не некоторые трудности, с которыми можно столкнуться при реализации этой идеи.

"Во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены — это очевидная вещь", — сказал он.

Во-вторых, вернуться к этому вопросу можно будет после того, как в Киеве окончательно сформируется правительство и пройдут парламентские выборы.

"Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса", — добавил Путин.

В частности, он отметил, что через две недели прекращает свою работу на посту премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.

"Она в каком качестве приглашается на эту встречу — непонятно, она вообще согласна или нет", — сказал президент.