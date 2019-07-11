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РИА Новости

В Омске проверяют данные о драке шефа полиции с машинистом в Москве

Вчера, 16:02
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова.
"Начальником УМВД по Омской области назначена служебная проверка по факту случившегося", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления Алексей Командыков.
Информация о драке с участием полковника Меркушова, слушателя Академии управления МВД России, появилось в четверг в паблике "Омбудсмен полиции" в "ВКонтакте".
К посту прикреплена фотография протокола, якобы составленного по факту потасовки. Из него следует, что поздно вечером 10 июля Меркушов на станции "Каширская" подрался с машинистом электродепо "Замоскворецкая" Сергеем Гоевым, у которого был выходной день.
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8 июля, 18:40
Медики рассказали о состоянии пострадавшего в драке в Чемодановке
У пострадавшего, судя по документу, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Если верить написанному, машинист был нетрезв, а офицер от медицинского освидетельствования отказался. У него медики нашли "ушиб мягких тканей лица".
Комментариями полиции Москвы РИА Новости пока не располагает.
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МоскваОмскПроисшествия
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