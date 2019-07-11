В работе оператора Yota произошел сбой

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Абоненты мобильного оператора Yota ("дочка" "Мегафона", работающая на его сети) в столичном регионе испытывают трудности с подключением к интернету, компания разбирается в причинах неполадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

"В настоящее время некоторые клиенты в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы разбираемся в причинах неполадок и приносим извинения за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе Yota.