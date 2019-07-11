Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный черный список убитых мирных жителей Донбасса", — написал Сладков в Telegram-канале.

Журналист назвал Зеленского более "кровожадным", чем бывший президент Петр Порошенко. Военкор отметил, что за один день силовики выпустили по территории Донбасса более 300 снарядов, в результате чего погибла женщина, а 20 домов оказались разрушены.

"Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса", — обратился к президенту Сладков и прикрепил видео с погибшей женщиной.

Обстрел произошел после требования Зеленского усилить активность силовиков в зоне конфликта. Накануне глава государства попросил Генштаб Украины "жестко отвечать на провокации".

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по статье "Теракт" после обстрела, в результате которого погибла женщина. Отмечается, что трагедия произошла в Горловке.