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2019-07-11T18:56Z
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РИА Новости

Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный черный список убитых мирных жителей Донбасса", — написал Сладков в Telegram-канале.
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Журналист назвал Зеленского более "кровожадным", чем бывший президент Петр Порошенко. Военкор отметил, что за один день силовики выпустили по территории Донбасса более 300 снарядов, в результате чего погибла женщина, а 20 домов оказались разрушены.
"Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса", — обратился к президенту Сладков и прикрепил видео с погибшей женщиной.
Обстрел произошел после требования Зеленского усилить активность силовиков в зоне конфликта. Накануне глава государства попросил Генштаб Украины "жестко отвечать на провокации".
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по статье "Теракт" после обстрела, в результате которого погибла женщина. Отмечается, что трагедия произошла в Горловке.
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В ходе предвыборной кампании Зеленский неоднократно обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти он кардинально изменил риторику и стал призывать к "жестким действиям" на юго-востоке страны. Президент Украины говорил, что добиваться прекращения огня он планирует на дипломатическом уровне. Конкретных шагов по урегулированию конфликта с момента инаугурации до сих пор не сделано.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Пусть эта погибшая женщина теперь ему снится каждую ночь...
11 июля, 16:01
сергей гриньков
221308111
А что "клоуну" до этого? Он продолжает играть свою роль. Роль шута. Для него страна - это большой "Квартал 95".
11 июля, 16:36
evgeny.e1983
149216111
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