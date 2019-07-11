В Госдуме прокомментировали идею создания "Крымского формата"

"В предложении Могилева море пустословия и ни одного острова конкретики. Какие страны-гаранты? Какие переговоры? Россия заявляла, что решать судьбу Крыма ни с кем не собирается, этот вопрос закрыт. Значит, это предложение на междусобойчик иностранным гостям решать судьбу Крыма без России? С нами вести разговоры о возвращении Крыма безнадежно, а с западными союзниками бесполезно. Так что все эти слова - в пустоту, а пустота, как известно, ничего не стоит", - сказал РИА Новости Бальбек.