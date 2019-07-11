В Госдуме прокомментировали идею создания "Крымского формата"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Новый план возвращения Крыма в состав Украины путем создания международного формата с участием западных стран является пустословием, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее украинский политик, экс-премьер министр крымского правительства (с ноября 2011 по февраль 2014 года), генерал-полковник Анатолий Могилев на своей странице в Facebook предложил для возвращения Крыма инициировать новый переговорный процесс – "Крымский формат", в который должны войти страны-гаранты, подписанты Будапештского меморандума: США, Великобритания, Россия и Украина.
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"В предложении Могилева море пустословия и ни одного острова конкретики. Какие страны-гаранты? Какие переговоры? Россия заявляла, что решать судьбу Крыма ни с кем не собирается, этот вопрос закрыт. Значит, это предложение на междусобойчик иностранным гостям решать судьбу Крыма без России? С нами вести разговоры о возвращении Крыма безнадежно, а с западными союзниками бесполезно. Так что все эти слова - в пустоту, а пустота, как известно, ничего не стоит", - сказал РИА Новости Бальбек.