Китайцы критикуют фильм "Мулан" за исторические "ляпы"

Больше всего критики вызвал тот факт, что Мулан живет в глинобитном доме "тулоу". В действительности же их строили на тысячу лет позднее событий, происходящих в фильме. Кроме того, героиня была с севера Китая и собиралась защищать от врагов северную границу страны, а "тулоу" были характерны для южной провинции Фуцзянь.