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РИА Новости
Культура

Китайцы критикуют фильм "Мулан" за исторические "ляпы"

Вчера, 16:05
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© Disney Постер к фильму Мулан студии Disney
Постер к фильму Мулан студии Disney
© Disney
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Китайские интернет-пользователи раскритиковали трейлер экранизации "Мулан" за исторические и географические неточности, но одобрили выбор актрисы на главную роль, сообщает Variety.
"Фильм рассчитан на то, чтобы понравиться американцам", - пишут зрители, которых возмутило неуважительное отношение создателей картины к их культуре.
Больше всего критики вызвал тот факт, что Мулан живет в глинобитном доме "тулоу". В действительности же их строили на тысячу лет позднее событий, происходящих в фильме. Кроме того, героиня была с севера Китая и собиралась защищать от врагов северную границу страны, а "тулоу" были характерны для южной провинции Фуцзянь.
А вот выбор актрисы Лю Ифэй на главную роль китайцы одобрили и даже запустили в Сети мем, призывающий выкладывать свои фотографии с таким же ярким макияжем, как у Мулан из фильма.
Кадр из трейлера к фильму Мулан
8 июля, 12:12
В Сети появился первый тизер фильма "Мулан"
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КультураКино и сериалыНовости культурыФуцзяньThe Walt Disney CompanyКитай
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