Китайцы критикуют фильм "Мулан" за исторические "ляпы"

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Китайские интернет-пользователи раскритиковали трейлер экранизации "Мулан" за исторические и географические неточности, но одобрили выбор актрисы на главную роль, сообщает Variety.
"Фильм рассчитан на то, чтобы понравиться американцам", - пишут зрители, которых возмутило неуважительное отношение создателей картины к их культуре.
Больше всего критики вызвал тот факт, что Мулан живет в глинобитном доме "тулоу". В действительности же их строили на тысячу лет позднее событий, происходящих в фильме. Кроме того, героиня была с севера Китая и собиралась защищать от врагов северную границу страны, а "тулоу" были характерны для южной провинции Фуцзянь.
А вот выбор актрисы Лю Ифэй на главную роль китайцы одобрили и даже запустили в Сети мем, призывающий выкладывать свои фотографии с таким же ярким макияжем, как у Мулан из фильма.
8 июля, 12:12В Сети появился первый тизер фильма "Мулан"