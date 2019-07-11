Россия и Боливия выступили против силового давления на государства извне

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и Боливия солидарны в том, что внешнее вмешательство в дела Венесуэлы недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с боливийским коллегой Эво Моралесом.

"С российской стороны не раз подчеркивалось, что внешнее вмешательство в венесуэльские дела недопустимо. Такой же позиции придерживается и президент Моралес. Надеемся, что в рамках переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, которые стартовали при содействии Норвегии, будут выработаны приемлемые для всех венесуэльцев решения, что позволит нормализовать обстановку в стране", - сказал Путин.