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РИА Новости

Россия и Боливия выступили против силового давления на государства извне

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и Боливия солидарны в том, что внешнее вмешательство в дела Венесуэлы недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с боливийским коллегой Эво Моралесом.
"С российской стороны не раз подчеркивалось, что внешнее вмешательство в венесуэльские дела недопустимо. Такой же позиции придерживается и президент Моралес. Надеемся, что в рамках переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, которые стартовали при содействии Норвегии, будут выработаны приемлемые для всех венесуэльцев решения, что позволит нормализовать обстановку в стране", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
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Эво МоралесВладимир ПутинБоливияРоссияПолитика
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