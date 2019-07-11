Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T15:49Z
https://ria.ru/20190711/1556428288.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155642/81/1556428178_0:0:2891:1626_1036x0_80_0_0_68d58236502fafe9b3de72c58d1b63bf.jpg
РИА Новости

Путин надеется, что продукты из Боливии скоро начнут поступать в Россию

Вчера, 15:49
615
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес перед церемонией подписания совместных документов
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес перед церемонией подписания совместных документов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время в Россию начнут поступать продукты питания из Боливии, в том числе говядина.
"Отмечу, что сотрудничество в области сельского хозяйства является одним из интересных, приоритетных, перспективных. Мы договорились о том, что продолжим сотрудничество в этой сфере. Надеюсь, что в ближайшее время продукты сельского хозяйства Боливии, в том числе животноводческие продукты, мясо говядины, смогут поступать на российский рынок", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Боливии Эво Моралесом.
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции. 11 июля 2019
Вчера, 15:35
Путин рассказал о переговорах с Моралесом
3011201
Обсудить 1
Эво МоралесВладимир ПутинБоливияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции. 11 июля 2019
Путин рассказал о переговорах с Моралесом
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Моралес подтвердил желание Боливии приобрести у России военную технику
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Производитель рассказал, почему на подлодках "Лада" не будет ракет "Циркон"
LIVE: Пресс-конференция Владимира Путина и Эво Моралеса
Пресс-конференция Владимира Путина и Эво Моралеса. Прямая трансляция
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
Россия и Боливия выступили против силового давления на государства извне
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Моралес заявил об интересе к сотрудничеству с Россией в ядерной отрасли
Вид на набережную города Судака
В Крыму оценили идею создания международного формата по статусу полуострова
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук считает, что Зеленский борется с оппозицией методами Порошенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом. 11 июля 2019
Путин надеется на возобновление диалога в формате Россия — СЕЛАК
Могилы, вскрытые в Ватикане в связи с "делом Орланди", оказались пусты
В работе оператора Yota произошел сбой
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
Моралес пригласил Путина посетить Боливию
В Москве арестовали мужчину, продававшего девушек в сексуальное рабство
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о работе с Евросоюзом по переходу на расчеты в евро
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
Лента новостейМолния