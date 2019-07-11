Путин надеется, что продукты из Боливии скоро начнут поступать в Россию

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время в Россию начнут поступать продукты питания из Боливии, в том числе говядина.

"Отмечу, что сотрудничество в области сельского хозяйства является одним из интересных, приоритетных, перспективных. Мы договорились о том, что продолжим сотрудничество в этой сфере. Надеюсь, что в ближайшее время продукты сельского хозяйства Боливии, в том числе животноводческие продукты, мясо говядины, смогут поступать на российский рынок", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Боливии Эво Моралесом.