Медведчук считает, что Зеленский борется с оппозицией методами Порошенко

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский в борьбе с его политсилой использует методы экс-главы государства Петра Порошенко.

Зеленский ранее заявил, что не позволит таким людям, как глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, монополизировать украинское телевидение. Он добавил, что "никаких информационных монополий не будет", этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания новой Рады.

"Заявление президента Украины Владимира Зеленского... говорит о том, что глава государства намерен использовать самые грязные методы в борьбе с партией "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" как своим основным политическим оппонентом, имеющим высочайшую поддержку общества", - цитирует в четверг заявление Медведчука пресс-служба партии.

Он считает, что глава государства использует подобные обвинения в качестве борьбы за электорат в парламентской гонке. "Своим заявлением Владимир Зеленский показал, что стал на сторону национал-радикалов и вчерашнего противника, а ныне идейного вдохновителя и учителя – Петра Порошенко", - добавил Медведчук.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.