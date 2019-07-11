Медведчук считает, что Зеленский борется с оппозицией методами Порошенко

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский в борьбе с его политсилой использует методы экс-главы государства Петра Порошенко.
Зеленский ранее заявил, что не позволит таким людям, как глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, монополизировать украинское телевидение. Он добавил, что "никаких информационных монополий не будет", этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания новой Рады.
"Заявление президента Украины Владимира Зеленского... говорит о том, что глава государства намерен использовать самые грязные методы в борьбе с партией "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" как своим основным политическим оппонентом, имеющим высочайшую поддержку общества", - цитирует в четверг заявление Медведчука пресс-служба партии.
Он считает, что глава государства использует подобные обвинения в качестве борьбы за электорат в парламентской гонке. "Своим заявлением Владимир Зеленский показал, что стал на сторону национал-радикалов и вчерашнего противника, а ныне идейного вдохновителя и учителя – Петра Порошенко", - добавил Медведчук.
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Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как сообщил осенью 2018 года предыдущий владелец телеканала Евгений Мураев, новым собственником NewsOne стал депутат Тарас Козак. Он был заместителем главы общественной организации "Центр правового государства", а также движения "Украинский выбор", которыми руководит Медведчук. СМИ называют Козака "человеком Медведчука". Он входит в первую десятку списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на внеочередных выборах в Раду.