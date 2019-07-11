Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают не менее чем в 150 млн рублей

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Мытищах привел к ущербу минимум в 150 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров. По данным СК, погиб один человек.