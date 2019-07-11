СК завел уголовное дело после пожара на ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований безопасности ТЭК возбудили после пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров.

"По факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса", - сказала Врадий.

По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО "Навигатор".

По предварительным данным, в результате пожара один человек погиб, количество пострадавших уточняется. Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты подмосковного ГСУ СК России. Следователи осматривают прилегающую к месту пожару территорию, допрашивают свидетелей, а также устанавливают личности пострадавших.