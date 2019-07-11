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2019-07-11T15:40Z
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РИА Новости

СК завел уголовное дело после пожара на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований безопасности ТЭК возбудили после пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 15:42
Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценивают не менее чем в 150 млн рублей
"По факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса", - сказала Врадий.
По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО "Навигатор".
По предварительным данным, в результате пожара один человек погиб, количество пострадавших уточняется. Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты подмосковного ГСУ СК России. Следователи осматривают прилегающую к месту пожару территорию, допрашивают свидетелей, а также устанавливают личности пострадавших.
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