Путин рассказал о переговорах с Моралесом

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с его боливийским коллегой Эво Моралесом прошли в конструктивном и содержательном ключе.
"Наши переговоры прошли в конструктивном и содержательном ключе. Сначала в узком составе, а затем с участием руководителей ведомств и представителей бизнеса обсудили весь комплекс вопросов российско-боливийского взаимодействия, рассмотрели актуальные международные и региональные проблемы. Подчеркну, Боливия - давний партнер России в Латинской Америке, отношения наших государств основываются на принципах уважения и учета интереса друг друга и имеют, действительно, многолетнюю историю. В прошлом году отмечалось 120-летие дипломатических связей", - сказал Путин по итогам российско-боливийских переговоров.
"В только что подписанном нами с господином Моралесом совместном заявлении подтвержден подлинно стратегический характер российско-боливийского сотрудничества и выражен твердый настрой на его дальнейшее всестороннее развитие", - добавил российский президент.