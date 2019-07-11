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РИА Новости

Путин рассказал о переговорах с Моралесом

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции. 11 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции. 11 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции. 11 июля 2019
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с его боливийским коллегой Эво Моралесом прошли в конструктивном и содержательном ключе.
"Наши переговоры прошли в конструктивном и содержательном ключе. Сначала в узком составе, а затем с участием руководителей ведомств и представителей бизнеса обсудили весь комплекс вопросов российско-боливийского взаимодействия, рассмотрели актуальные международные и региональные проблемы. Подчеркну, Боливия - давний партнер России в Латинской Америке, отношения наших государств основываются на принципах уважения и учета интереса друг друга и имеют, действительно, многолетнюю историю. В прошлом году отмечалось 120-летие дипломатических связей", - сказал Путин по итогам российско-боливийских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
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"В только что подписанном нами с господином Моралесом совместном заявлении подтвержден подлинно стратегический характер российско-боливийского сотрудничества и выражен твердый настрой на его дальнейшее всестороннее развитие", - добавил российский президент.
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Эво МоралесВладимир ПутинРоссияПолитика
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