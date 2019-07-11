Путин рассказал о переговорах с Моралесом

"Наши переговоры прошли в конструктивном и содержательном ключе. Сначала в узком составе, а затем с участием руководителей ведомств и представителей бизнеса обсудили весь комплекс вопросов российско-боливийского взаимодействия, рассмотрели актуальные международные и региональные проблемы. Подчеркну, Боливия - давний партнер России в Латинской Америке, отношения наших государств основываются на принципах уважения и учета интереса друг друга и имеют, действительно, многолетнюю историю. В прошлом году отмечалось 120-летие дипломатических связей", - сказал Путин по итогам российско-боливийских переговоров.