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РИА Новости

Ученые предрекли повышение температуры на 5,5 градуса в Москве к 2050 году

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Максимальная температура самого теплого месяца года в Москве к 2050 году может увеличиться на 5,5 градуса, сообщается в исследовании, опубликованном на официальном сайте швейцарской лаборатории Crowther Lab.
Лаборатория проводила исследование совместно со Швейцарской высшей технической школой Цюриха. Для анализа использовались 19 нынешних и прогнозируемых биоклиматических переменных для 520 городов мира. В исследовании анализировались погодные условия столичных городов и городов с населением более одного миллиона человек. Учеными рассматривался оптимистичный сценарий, при котором благодаря политике уменьшения эффекта глобальных изменений выбросы СО2 будут стабилизированы к середине века и температура на планете увеличится только на 1,4%.
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Согласно исследованию, в 77% городов мира произойдут значительные изменения климатических условий, 22% городов испытают на себе погодные условия, которые на данный момент не существуют ни в одном городе мира. С наибольшими изменениями столкнутся города, расположенные в северных широтах: к 2050 году их климат станет похож на климат городов, расположенных в 1 тысяче километров к югу от них. В тропических городах влажность увеличится на 5% в самые влажные месяцы, в самые сухие месяцы в них будет на 14% суше. В целом тропические зоны станут более сухими.
По прогнозам исследователей, к 2050 году климат Москвы будет схож с нынешним климатом Детройта, так как максимальная температура самого теплого месяца может увеличиться на 5,5 градуса. Температура в Санкт-Петербурге увеличится на 6,1 градуса, что соответствует нынешней температуре в болгарской Софии. В Минске тоже будет так же жарко, как в Софии при увеличении температуры на 5,7 градуса. В Киеве прогнозируется повышение на 6,7 градуса, что соответствует нынешним погодным условиям австралийской Канберры.
Из-за климатических изменений температура в Лондоне увеличится на 5,9 градуса и будет ощущаться как в австралийском Мельбурне. Австралийскую погоду также можно будет почувствовать в Париже и Берлине, где температура увеличится на 6,1 градуса, что соответствует нынешним погодным условиям Канберры. Максимальное увеличение температуры на 8 градусов ожидается в Любляне, где жители смогут ощутить температуру Вирджинии-Бич.
Ученые отмечают, что, несмотря на то, что анализ содержит некоторую неопределенность, подобные исследования помогают облегчить применение более адресных климатических стратегий. В частности, в 2008 году из-за сильной засухи в Барселоне власти были вынуждены импортировать питьевую воду на сумму 22 миллиона евро.
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