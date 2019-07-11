Ученые предрекли повышение температуры на 5,5 градуса в Москве к 2050 году

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Максимальная температура самого теплого месяца года в Москве к 2050 году может увеличиться на 5,5 градуса, сообщается в исследовании, опубликованном на официальном сайте швейцарской лаборатории Максимальная температура самого теплого месяца года в Москве к 2050 году может увеличиться на 5,5 градуса, сообщается в исследовании, опубликованном на официальном сайте швейцарской лаборатории Crowther Lab

Лаборатория проводила исследование совместно со Швейцарской высшей технической школой Цюриха. Для анализа использовались 19 нынешних и прогнозируемых биоклиматических переменных для 520 городов мира. В исследовании анализировались погодные условия столичных городов и городов с населением более одного миллиона человек. Учеными рассматривался оптимистичный сценарий, при котором благодаря политике уменьшения эффекта глобальных изменений выбросы СО2 будут стабилизированы к середине века и температура на планете увеличится только на 1,4%.

Согласно исследованию, в 77% городов мира произойдут значительные изменения климатических условий, 22% городов испытают на себе погодные условия, которые на данный момент не существуют ни в одном городе мира. С наибольшими изменениями столкнутся города, расположенные в северных широтах: к 2050 году их климат станет похож на климат городов, расположенных в 1 тысяче километров к югу от них. В тропических городах влажность увеличится на 5% в самые влажные месяцы, в самые сухие месяцы в них будет на 14% суше. В целом тропические зоны станут более сухими.

По прогнозам исследователей, к 2050 году климат Москвы будет схож с нынешним климатом Детройта, так как максимальная температура самого теплого месяца может увеличиться на 5,5 градуса. Температура в Санкт-Петербурге увеличится на 6,1 градуса, что соответствует нынешней температуре в болгарской Софии. В Минске тоже будет так же жарко, как в Софии при увеличении температуры на 5,7 градуса. В Киеве прогнозируется повышение на 6,7 градуса, что соответствует нынешним погодным условиям австралийской Канберры.

BREAKING: A fifth of cities worldwide 🌏 will face dramatic and unprecedented urban climate conditions by 2050. @CrowtherLab's new global data map visualizes #ClimateChange impact on cities 🗼🗽 🌉 to drive urgent action → https://t.co/IZ5HGUh0qn #2050Cities pic.twitter.com/dXaTXsocKp — Crowther Lab (@CrowtherLab) 10 июля 2019 г.

Из-за климатических изменений температура в Лондоне увеличится на 5,9 градуса и будет ощущаться как в австралийском Мельбурне. Австралийскую погоду также можно будет почувствовать в Париже и Берлине, где температура увеличится на 6,1 градуса, что соответствует нынешним погодным условиям Канберры. Максимальное увеличение температуры на 8 градусов ожидается в Любляне, где жители смогут ощутить температуру Вирджинии-Бич.