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РИА Новости
Архангельская область

Арктический рыбопромышленный кластер приобрел новых партнеров

Вчера, 15:31
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 июл – РИА Новости. Ассоциация "Арктический рыбопромышленный кластер" в рамках МРФ-2019 заключили соглашения о сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) и ФГУП "Нацрыбресурс", сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Подписи под документами поставили председатель правления ассоциации "Арктический рыбопромышленный кластер" Алексей Заплатин, врио генерального директора ФГУП "Нацрыбресурс" Сергей Хорьков и директор ВНИИРО Кирилл Колончин.
Как говорится в сообщении, подведомственное Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурс", используя находящееся в управлении имущество, которое состоит из 16 терминалов и 128 причалов, решает задачи по сохранению и развитию транспортно-логистической инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса страны, занимается организацией поставок водных биоресурсов в центральные регионы, формирует режим наибольшего благоприятствования компаниям, доставляющим улов на российский берег.
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии является головной научной организацией отрасли.

"Заключая эти соглашения, мы демонстрируем, что наука не оторвана от практики. Ученые работают на промышленность, на бизнес, чтобы отрасль развивалась. Мы будем помогать готовить кадры, проводить новые исследования акваторий", – цитирует пресс-служба директора ВНИИРО Кирилла Колончина.

По мнению председателя правления ассоциации "Арктический рыбопромышленный кластер" Алексея Заплатина, сотрудничество с новыми партнерами придаст новый импульс развитию рыбопромышленной отрасли в регионе.
Созданный в Архангельской области арктический рыбопромышленный кластер объединяет компании, занимающиеся добычей, переработкой рыбы и морских водорослей, судостроительные и судоремонтные предприятия, научные и образовательные учреждения не только Поморья, но и других субъектов Северо-Запада России, напоминает региональная пресс-служба.
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В настоящее время участники объединения уже ведут строительство пяти крупных и средних рыбопромысловых судов на верфях ПАО "Северная верфь" и ПАО "Выборгский судостроительный завод".
В ближайшие два года силами участников объединения в столице Поморья будут созданы два новых современных рыбоперерабатывающих завода мощностью от 50 тонн готовой продукции в сутки. Здание одного из этих предприятий уже построено в округе Варавино-Фактория. В цехах идет установка оборудования, отмечается в сообщении пресс-службы.
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