Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T15:30Z
https://ria.ru/20190711/1556427110.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Великобритания обеспокоена инцидентом с танкером в Персидском заливе

Вчера, 15:30
373
ЛОНДОН, 11 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия обеспокоена инцидентом с танкером в Персидском заливе, заявил официальный представитель канцелярии правительства.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
"Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти к деэскалации ситуации в регионе. Мы поддерживаем долгосрочное присутствие в заливе. Мы постоянно отслеживаем ситуацию с безопасностью и намерены поддерживать свободу навигации в соответствии с международным правом", - сказал журналистам представитель правительства.
По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат ВМС Великобритании Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.
Панорама Тегерана, Иран
Вчера, 09:09
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в свою очередь, также отвергли, что иранские военные корабли пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.
120007
Обсудить 2
ВеликобританияИранВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции. 11 июля 2019
Путин рассказал о переговорах с Моралесом
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Моралес отметил важность присутствия России в Латинской Америке
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали идею создания "Крымского формата"
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
В МИД прокомментировали присутствие российских специалистов в Венесуэле
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук считает, что Зеленский борется с оппозицией методами Порошенко
Вид на набережную города Судака
В Крыму оценили идею создания международного формата по статусу полуострова
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Моралес подтвердил желание Боливии приобрести у России военную технику
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Задержание в Гибралтаре иранского танкера незаконно, заявил Косачев
Могилы, вскрытые в Ватикане в связи с "делом Орланди", оказались пусты
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе
Россия выразила недоумение из-за реакции Латвии на салют
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала ответные меры на недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Пушков призвал поднять в ПАСЕ вопрос об освобождении Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
Лента новостейМолния