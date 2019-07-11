Великобритания обеспокоена инцидентом с танкером в Персидском заливе

ЛОНДОН, 11 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия обеспокоена инцидентом с танкером в Персидском заливе, заявил официальный представитель канцелярии правительства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

"Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти к деэскалации ситуации в регионе. Мы поддерживаем долгосрочное присутствие в заливе. Мы постоянно отслеживаем ситуацию с безопасностью и намерены поддерживать свободу навигации в соответствии с международным правом", - сказал журналистам представитель правительства.

По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат ВМС Великобритании Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.