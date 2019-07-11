Первый вице-премьер правительства Ингушетии подал прошение об отставке

НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев подал прошение об отставке, сообщил РИА Новости в четверг источник в администрации главы региона.

"Первый вице-премьер Оздоев написал заявление об отставке по собственному желанию. Пока указ об освобождении его от должности не подписан", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что решение об отставке Оздоев принял после совещания по вопросам строительства, которое в среду провел врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.