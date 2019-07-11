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РИА Новости

Первый вице-премьер правительства Ингушетии подал прошение об отставке

Вчера, 15:29
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НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев подал прошение об отставке, сообщил РИА Новости в четверг источник в администрации главы региона.
"Первый вице-премьер Оздоев написал заявление об отставке по собственному желанию. Пока указ об освобождении его от должности не подписан", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что решение об отставке Оздоев принял после совещания по вопросам строительства, которое в среду провел врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Оздоев был назначен на должность первого заместителя председателя правительства в мае 2017 года, ранее он работал заместителем гендиректора "Кавказмежрегионгаза" и был директором филиала компании в Ингушетии.
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