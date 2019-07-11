Духовник портала "Православие и мир" покинул пост из-за политики редакции

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Духовник и сооснователь одного из самых посещаемых православных интернет-ресурсов "Православие и мир" протоиерей Александр Ильяшенко заявил, что не согласен с политикой редакции в последнее время, "подчас не церковной и не православной", и выходит из ее состава.

Интернет-портал "о том, как быть православеным сегодня", освещающий не только внутрицерковные, но и общественно-политические, социальные и культурные темы, был создан в 2004 году.

"К сожалению, из тех, кто начинал работу на "Правмире", практически никого не осталось, редакция работает в обновленном составе. В последние несколько лет, вопреки моим неоднократным возражениям, на сайте стали регулярно появляться материалы, недопустимые на православном ресурсе. Очевидно, главный редактор и возглавляемая им редакция руководствуются далеко не всегда согласными с моими принципами", - говорится в заявлении Ильяшенко, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Нынешний портал, отметил Ильяшенко, перестал в полной мере соответствовать названию "Православие и мир".

"Политика редакции, подчас не церковная и не православная, нанесла сильный удар по репутации "Правмира", с него ушли многие серьезные православные читатели и авторы… Подобные публикации ударяют и по моей личной репутации, ведь читатели имеют право думать, что это делается с моего ведома и одобрения", - заметил 70-летний священник.

По его словам, в силу принципиального расхождения его церковной позиции с редакционной политикой он считает свое дальнейшее пребывание в составе редакции невозможным. "Прошу меня с этим порталом не ассоциировать", - заключил священник.