Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T15:29Z
https://ria.ru/20190711/1556427037.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155312/19/1553121998_0:63:3071:1790_1036x0_80_0_0_c00cca1e2cd50e5ecdc4b63d35f892bc.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Духовник портала "Православие и мир" покинул пост из-за политики редакции

Вчера, 15:29
811
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗвонарь во время пасхального крестного хода во Владивостоке
Звонарь во время пасхального крестного хода во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Духовник и сооснователь одного из самых посещаемых православных интернет-ресурсов "Православие и мир" протоиерей Александр Ильяшенко заявил, что не согласен с политикой редакции в последнее время, "подчас не церковной и не православной", и выходит из ее состава.
Интернет-портал "о том, как быть православеным сегодня", освещающий не только внутрицерковные, но и общественно-политические, социальные и культурные темы, был создан в 2004 году.
Вахтанг Кипшидзе
8 июля, 16:24
В РПЦ прокомментировали слова священника об умственных способностях женщин
"К сожалению, из тех, кто начинал работу на "Правмире", практически никого не осталось, редакция работает в обновленном составе. В последние несколько лет, вопреки моим неоднократным возражениям, на сайте стали регулярно появляться материалы, недопустимые на православном ресурсе. Очевидно, главный редактор и возглавляемая им редакция руководствуются далеко не всегда согласными с моими принципами", - говорится в заявлении Ильяшенко, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Нынешний портал, отметил Ильяшенко, перестал в полной мере соответствовать названию "Православие и мир".
"Политика редакции, подчас не церковная и не православная, нанесла сильный удар по репутации "Правмира", с него ушли многие серьезные православные читатели и авторы… Подобные публикации ударяют и по моей личной репутации, ведь читатели имеют право думать, что это делается с моего ведома и одобрения", - заметил 70-летний священник.
По его словам, в силу принципиального расхождения его церковной позиции с редакционной политикой он считает свое дальнейшее пребывание в составе редакции невозможным. "Прошу меня с этим порталом не ассоциировать", - заключил священник.
РИА Новости пока не удалось дозвониться до главного редактора портала "Правмир" Анны Даниловой.
1924513
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияМоскваОбщество
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Нашивки на военную форму для призывников
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
Лента новостейМолния