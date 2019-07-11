Моралес отметил важность присутствия России в Латинской Америке

Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости отметил важность присутствия России в Латинской Америке с учетом того, что Соединенные Штаты и их союзники хотели бы вытеснить РФ из региона.

"Самое важное - это присутствие России в Латинской Америке. США, с некоторыми союзными государствами, посредством своих вооруженных сил планировали с 2017 по 2027 годы осуществлять миссии, передвижения между вооруженными силами, действия, направленные, предположительно, на то, чтобы не дать РФ и Китаю присутствовать в Латинской Америке", - заявил Моралес.