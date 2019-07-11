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РИА Новости

Моралес отметил важность присутствия России в Латинской Америке

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости отметил важность присутствия России в Латинской Америке с учетом того, что Соединенные Штаты и их союзники хотели бы вытеснить РФ из региона.
"Самое важное - это присутствие России в Латинской Америке. США, с некоторыми союзными государствами, посредством своих вооруженных сил планировали с 2017 по 2027 годы осуществлять миссии, передвижения между вооруженными силами, действия, направленные, предположительно, на то, чтобы не дать РФ и Китаю присутствовать в Латинской Америке", - заявил Моралес.
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