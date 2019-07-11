Советник Зеленского предложил переименовать Россию

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского Николай Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию называть "Московией". Об этом он заявил в интервью Советник президента Украины Владимира Зеленского Николай Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию называть "Московией". Об этом он заявил в интервью Ukrlife.TV

Потураев отметил, что в стране есть государственный и "единый" украинский язык, а также существуют языки национальных меньшинств, в том числе русский.

По его словам, "украинский" русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он "теперь вообще другой".

"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история", - сказал чиновник.

Кроме того, Потураев назвал себя филологом и призвал дать россиянам "историческое разнообразие", раз они "хотят вернуться к истокам".

"Двойка по истории"

В России раскритиковали предложение советника украинского президента. Так, член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич назвал такую инициативу "откровенной чушью".

"Можно только посочувствовать Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", - написал он в Facebook.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что подобная идея демонстрирует невежество ее автора.

"Впрочем, в сегодняшней Украине двойка по истории - это, скорее, предмет гордости и трамплин политической карьеры", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что русскоязычное население Украины уже несколько лет подвергается репрессиям, оскорблениям и демонстративным унижениям.