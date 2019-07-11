Советник Зеленского предложил переименовать Россию

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского Николай Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию называть "Московией". Об этом он заявил в интервью Ukrlife.TV.
Потураев отметил, что в стране есть государственный и "единый" украинский язык, а также существуют языки национальных меньшинств, в том числе русский.
По его словам, "украинский" русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он "теперь вообще другой".
"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история", - сказал чиновник.
Кроме того, Потураев назвал себя филологом и призвал дать россиянам "историческое разнообразие", раз они "хотят вернуться к истокам".
"Двойка по истории"
В России раскритиковали предложение советника украинского президента. Так, член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич назвал такую инициативу "откровенной чушью".
"Можно только посочувствовать Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", - написал он в Facebook.
Вчера, 13:55"Что у человека в голове?". Политолог о предложении советника ЗеленскогоСоветник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. В Сети высмеяли эти предложения. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин, подобные инициативы создают проблемы Зеленскому.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что подобная идея демонстрирует невежество ее автора.
"Впрочем, в сегодняшней Украине двойка по истории - это, скорее, предмет гордости и трамплин политической карьеры", - сказал парламентарий.
Он также отметил, что русскоязычное население Украины уже несколько лет подвергается репрессиям, оскорблениям и демонстративным унижениям.
"В общем, на Украине, надеюсь, уже многие поняли - что бы ни обещали кандидаты, после вступления в президентскую должность у них происходит короткое замыкание на почве русофобии", - добавил депутат.
Вчера, 13:00На разных языках