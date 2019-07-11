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РИА Новости

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Андрей ЛубенскийАкция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
Акция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
© РИА Новости / Андрей Лубенский
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского Николай Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию называть "Московией". Об этом он заявил в интервью Ukrlife.TV.
Потураев отметил, что в стране есть государственный и "единый" украинский язык, а также существуют языки национальных меньшинств, в том числе русский.
По его словам, "украинский" русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он "теперь вообще другой".
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Дерусификация России? На Украине придумали, как называть соседнюю страну Советник президента Украины предложил переименовать Россию и русский язык.
"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история", - сказал чиновник.
Кроме того, Потураев назвал себя филологом и призвал дать россиянам "историческое разнообразие", раз они "хотят вернуться к истокам".

"Двойка по истории"

В России раскритиковали предложение советника украинского президента. Так, член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич назвал такую инициативу "откровенной чушью".
"Можно только посочувствовать Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", - написал он в Facebook.
Акция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
Вчера, 13:55
"Что у человека в голове?". Политолог о предложении советника ЗеленскогоСоветник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. В Сети высмеяли эти предложения. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин, подобные инициативы создают проблемы Зеленскому.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что подобная идея демонстрирует невежество ее автора.
"Впрочем, в сегодняшней Украине двойка по истории - это, скорее, предмет гордости и трамплин политической карьеры", - сказал парламентарий.
Он также отметил, что русскоязычное население Украины уже несколько лет подвергается репрессиям, оскорблениям и демонстративным унижениям.
"В общем, на Украине, надеюсь, уже многие поняли - что бы ни обещали кандидаты, после вступления в президентскую должность у них происходит короткое замыкание на почве русофобии", - добавил депутат.
На разных языках
Вчера, 13:00
На разных языках
102326613
Обсудить 8
РоссияУкраина
Популярные комментарии
Чем их там опыляют? Хотя советник должен соответствовать настоящему амплуа выбранного президента.
11 июля, 16:00
АААлекс. А.
650001
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