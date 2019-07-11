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РИА Новости

Сотрудников Домодедовской и Внуковской таможен задержали по делу о взятках

Вчера, 15:23
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Сотрудниками ФСБ и Следственного комитета РФ по подозрению в получении взяток задержаны 10 должностных лиц таможенных органов, из них девять – в Домодедовской таможне и один – во Внуковской таможне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Ранее в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева рассказала РИА Новости, что под стражу и домашний арест до 5 сентября отправлены 10 таможенников аэропорта "Домодедово", все они обвиняются во взяточничестве.
"Задержанные должностные лица являются работниками различных подразделений таможен. Старший среди задержанных занимал должность заместителя начальника отдела. Таким образом, появившаяся в ряде СМИ информация о задержании "таможенной смены" ("таможенного поста") не соответствует действительности. В отношении задержанных должностных лиц проходят следственные действия", - пояснили в ФТС.
Данные мероприятия не отразились на работе Домодедовской таможни: оформление грузов и таможенный досмотр граждан проходят в обычном порядке, отметили в ведомстве.
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