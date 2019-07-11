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РИА Новости

В Госдуме объяснили идею Киева переименовать Россию русофобской болезнью

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Предложение переименовать Россию в "Московию" связано с русофобской болезнью, от которой все еще страдают представители украинской власти, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".
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"Вызывает сожаление, что в Украине продолжают находиться у власти люди, страдающие такой болезнью, как русофобию. Надеюсь, что русофобия лечится. Ведь сама по себе русофобия - это чуждая, бессмысленная, привитая извне очень токсичная игра суицидника, чем-то напоминающая русскую рулетку, только играют без участия самой России. Револьвер на выбор, английский или американский, патроны европейские", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, основным лозунгом и установкой на предстоящих парламентских выборах партия "Слуга народа" выбрала русофобскую линию.
"Их абсолютно не интересуют рухнувшая экономика, гражданская война, коррупция и разгул преступности. Ни одно предвыборное обещание Зеленский не выполнил и выполнять пока не собирается. Все обещания сводятся исключительно к декларированию и полному бездействию. А это путь в никуда, по дороге выстланной граблями", - сказал депутат. -0-
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Михаил ШереметГосдума РФРоссияУкраина
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