В Госдуме объяснили идею Киева переименовать Россию русофобской болезнью

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Предложение переименовать Россию в "Московию" связано с русофобской болезнью, от которой все еще страдают представители украинской власти, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".

"Вызывает сожаление, что в Украине продолжают находиться у власти люди, страдающие такой болезнью, как русофобию. Надеюсь, что русофобия лечится. Ведь сама по себе русофобия - это чуждая, бессмысленная, привитая извне очень токсичная игра суицидника, чем-то напоминающая русскую рулетку, только играют без участия самой России. Револьвер на выбор, английский или американский, патроны европейские", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, основным лозунгом и установкой на предстоящих парламентских выборах партия "Слуга народа" выбрала русофобскую линию.