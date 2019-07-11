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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Могилы, вскрытые в Ватикане в связи с "делом Орланди", оказались пусты

Вчера, 15:17
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ВАТИКАН, 11 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Обе могилы, которые были вскрыты в четверг утром на Тевтонском кладбище Ватикана в связи с расследованием дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пусты, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.
"Действия на Тевтонском кладбище в рамках следственных поручений по делу Орланди завершились в 11.15 (12.15 мск). Поиски дали отрицательный результат: ни останков, ни погребальных урн найдено не было", - заявил официальный представитель Ватикана.
Мужчина в футболке с изображением пропавшей Эмануэлы Орланди на демонстрации, приуроченной к 30-летию со дня ее исчезновения, на площади Святого Петра в Ватикане
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По словам Джизотти, в склепе принцессы Софии фон Гогенлоэ было обнаружено просторное подземное помещение площадью примерно 4х3,7 метра, но оно оказалось пустым. Во вскрытой затем могиле принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской также не было найдено человеческих останков. "Родственники обеих принцесс были проинформированы о результатах поисков", - сообщил он.
"Дело Орланди", вызвавшее в свое время большой общественный резонанс на Апеннинах, до сих пор считается одной из самых загадочных историй, связанных с современным Ватиканом. 22 июня 1983 года Эмануэла, отец которой был ватиканским подданным, позвонила одной из своих сестер и сообщила ей о том, что неожиданно получила выгодное предложение по рекламе косметики. После этого никаких известий о девочке более не поступало. Первоначально исчезновение Орланди связывали с делом ее сверстницы Миреллы Грегори, которая пропала без вести в Риме 7 мая 1983 года. Однако позднее от данной версии отказались, и следствие по каждому из этих случаев велось автономно.
В расследовании "дела Орланди" принимали участие не только правоохранительные органы Италии, но и различные спецслужбы, в том числе иностранные. Среди многочисленных гипотез существовала, в частности, версия о том, что похищение Орланди было связано с покушением на папу Римского Иоанна Павла II, которое 13 мая 1981 года совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа.
На протяжении 35 лет родственники Эмануэлы неоднократно обращались к высокопоставленным представителям Святого престола и руководителям правоохранительных органов Италии с просьбой пролить свет на исчезновение девочки.
Внимание к этой истории вновь было привлечено в октябре прошлого года, когда во время ремонта в здании апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Италии, неожиданно были обнаружены человеческие останки. Тогда после проведения судебно-медицинской экспертизы на основе ДНК-анализа костного материала было установлено, что найденные останки не имеют никакого отношения к "делу Орланди", поскольку принадлежат мужчине, умершему еще до рождения Эмануэлы.
Тем не менее, вскоре брат пропавшей без вести девочки Пьетро Орланди обратился к государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину с просьбой проверить появившуюся информацию о том, что Эмануэла якобы похоронена в одной из могил на Тевтонском кладбище. При этом он указал на могилу Софии фон Гогенлоэ.
После рассмотрения всех обстоятельств дела ватиканский суд в конце июня дал разрешение на вскрытие указанного родственниками Орланди склепа, а также находящейся рядом могилы принцессы Мекленбургской "во избежание возможных недоразумений".
Джизотти отметил, что в четверг при процедуре вскрытия могил присутствовали руководители ватиканского суда и жандармерии, а также Пьетро Орланди, адвокат семьи исчезнувшей девочки Лаура Згро и профессор судебной медицины римского университета "Тор Вергата" Джованни Аркуди, который в качестве уполномоченного эксперта должен был провести морфологическое исследование останков из вскрытых могил.
Глава пресс-службы Ватикана указал также, что в настоящее время ведется изучение документации, связанной с проведением структурных работ на Тевтонском кладбище в конце ХIХ века и в 1960-1970 годах прошлого века.
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Религия и мировоззрениеПьетро ПаролинИоанн Павел II (Кароль Войтыла)РимВатиканИталияВ мире
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