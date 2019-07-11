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2019-07-11T15:17Z
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РИА Новости

Россия выразила недоумение из-за реакции Латвии на салют

Вчера, 15:17
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии выразило недоумение в связи с резкой реакцией МИД Латвии на планы властей России устроить салют в честь освобождения Риги от фашистов.
Ранее министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест в связи с салютом, который Россия планирует провести к 75-летию освобождения Риги от фашистов советскими войсками.
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
10 июля, 12:56
Историк прокомментировал слова о поражении Красной армии под Прохоровкой
"Вызывает недоумение резкая реакция латвийской стороны на торжественные мероприятия, запланированные по случаю 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от "коричневой чумы", - говорится в сообщении посольства РФ в Латвии в Facebook.
В диппредставительстве добавили, что в Латвии эту дату отмечают ежегодно с участием дипмиссий, депутатов Европарламента, представителей Рижской Думы и Сейма.
Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов - в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.
Сергей Иванов на итоговом Форуме Действий Общероссийского народного фронта
4 июля, 12:18
РВИО: 80-летие Второй мировой войны ознаменуется антироссийскими фейками
Страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
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ЛатвияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Истерия будет нарастать. По всему миру идёт пропаганда об оккупации СССР, а не освобождении. Первыми начали польские власти заявив, что они не просили их освобождать. К ним, я уверен, подключаться и другие. Нам нужно не ждать этого, а действовать на упреждение. перед каждым таким салютом проводить массированную контрпропаганду о зверствах там фашистов и сколько представителей этих стран воевали за и против Германии.
11 июля, 16:06
yyyu55 yu55
3700003
Согласен, а еще вспоминаю как в 90-е, либералы посыпали голову пеплом и призывали всех покаяться и народ велся на это.
11 июля, 16:31
evt68
1300000
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