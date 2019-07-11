Россия выразила недоумение из-за реакции Латвии на салют

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Латвии выразило недоумение в связи с резкой реакцией МИД Латвии на планы властей России устроить салют в честь освобождения Риги от фашистов.

Ранее министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест в связи с салютом, который Россия планирует провести к 75-летию освобождения Риги от фашистов советскими войсками.

"Вызывает недоумение резкая реакция латвийской стороны на торжественные мероприятия, запланированные по случаю 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от "коричневой чумы", - говорится в сообщении посольства РФ в Латвии в Facebook

В диппредставительстве добавили, что в Латвии эту дату отмечают ежегодно с участием дипмиссий, депутатов Европарламента, представителей Рижской Думы и Сейма.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов - в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.