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РИА Новости

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что за последние несколько месяцев на Украине произошли два случая с изнасилованием детей, в частности, в Бахмутском районе Донецкой области, когда в течение года 24-летний отчим насиловал 13-летнюю девочку, и в апреле в городе Мариуполе факт изнасилования 11-летнего ребенка трижды судимым за подобные преступления.
Пожизненный срок, как и казнь, за сексуальные преступления в отношении малолетних детей в украинском законодательстве не предусмотрены.
"Документом предложена химическая кастрация педофилов и насильников, которая применяется во многих европейских странах мира и некоторых американских штатах, а также введение публичного реестра этих лиц", - говорится в пояснительной записке к закону. Согласно документу, принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.
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Законом предполагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.
"Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего - карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в документе. Ранее максимальная мера наказания составляла 12 лет.
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