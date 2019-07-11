Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что за последние несколько месяцев на Украине произошли два случая с изнасилованием детей, в частности, в Бахмутском районе Донецкой области, когда в течение года 24-летний отчим насиловал 13-летнюю девочку, и в апреле в городе Мариуполе факт изнасилования 11-летнего ребенка трижды судимым за подобные преступления.

Пожизненный срок, как и казнь, за сексуальные преступления в отношении малолетних детей в украинском законодательстве не предусмотрены.

"Документом предложена химическая кастрация педофилов и насильников, которая применяется во многих европейских странах мира и некоторых американских штатах, а также введение публичного реестра этих лиц", - говорится в пояснительной записке к закону. Согласно документу, принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

Законом предполагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.