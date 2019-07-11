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РИА Новости

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

Вчера, 15:13
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© Fotolia / zchedzТбилиси
Тбилиси
© Fotolia / zchedz
Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 июл - РИА Новости. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что, в случае введения Россией полного эмбарго в отношении Тбилиси, страна могла потерять 4 миллиарда лари (около 1,5 миллиарда долларов).
"Если бы Россия ввела эмбарго, что, к счастью, не произошло, ущерб составил бы 4 миллиарда лари. В первую очередь, это 750 миллионов долларов от туристов, которые мы планировали получить до конца года. Около 600 миллионов долларов - это денежные переводы, которые поступили в прошлом году и такая же сумма ожидалась в текущем году. Также это наш экспорт вина, продуктов сельского хозяйства и минеральной воды, которые в течение года достигают более 300 миллионов долларов", - заявила министр журналистам.
Турнава добавила, что число туристов в регионе Аджарии сильно сократилось, "отменено много гостиничных броней". Министр считает, что на все это влияют безответственные заявления и агрессивная риторика со стороны отдельных лиц в Грузии.
"Мы не особенно зависимы от российского рынка и российских туристов, но это направление очень важно для туристической индустрии. Не надо забывать о гостиницах семейного типа, рядовых граждан, которые ожидали большого турпотока и встали перед новыми вызовами", - отметила министр.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый год каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Вскоре после туристического эмбарго телеведущий грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире высказался бранью в адрес российского руководства. Позже Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Однако Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.
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