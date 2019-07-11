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2019-07-11T15:11Z
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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Мосгоризбирком не поступало жалоб по подписям за независимых кандидатов

Вчера, 15:11
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальных жалоб в Московскую городскую избирательную комиссию по поводу проверки подписей за независимых кандидатов в Мосгордуму ни от кого не поступало, заявил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Ни от кандидатов, ни от участников пикетов, ни одной жалобы к нам официально не поступало. И вообще официальных жалоб, связанных с проверкой подписей, к нам ни одной не поступило", - сказал он.
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Комментируя заявления главы муниципального округа Красносельский, кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина в Facebook о том, что комиссия посчитала спорными более 700 его подписей и таким образом его не пускают на выборы, председатель горизбиркома заявил, что делать выводы до окончания проверки еще рано. При этом Горбунов назвал пикеты в поддержку Яшина, которые прошли в среду у здания Московской городской избирательной комиссии, давлением на комиссию. "Параллельно у нас идут однотипные заявления в поддержку, обращения. Все что-то требуют, одно и то же. Это перечень так называемых независимых кандидатов, чтобы их допустили до выборов", - сказал Горбунов.
Московский городской избирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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