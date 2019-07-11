Отбывающий срок в "Черном дельфине" маньяк-педофил попросился на свободу

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сызранский городской суд начал рассмотрение ходатайства об освобождении приговоренного к пожизненному сроку педофила и убийцы Олега Рылькова, Сызранский городской суд начал рассмотрение ходатайства об освобождении приговоренного к пожизненному сроку педофила и убийцы Олега Рылькова, сообщает КТВ-ЛУЧ.

Заключенный утверждает, что страдает от тяжкого заболевания. Он попросил отложить заседание, чтобы успеть обсудить материалы дела с адвокатом.

"Мне назначили адвоката, с которым я раньше никогда не общался. Я полагаю, что адвокат будет иметь пассивную позицию и будет просто статистом", — пожаловался он.

Суд удовлетворил эту просьбу.

Источник в правоохранительных органах выразил мнение, что Рыльков пытается максимально отсрочить возвращение в тюрьму "Черный дельфин", где содержатся пожизненно заключенные серийные убийцы.