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РИА Новости

Отбывающий срок в "Черном дельфине" маньяк-педофил попросился на свободу

Вчера, 15:07
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© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сызранский городской суд начал рассмотрение ходатайства об освобождении приговоренного к пожизненному сроку педофила и убийцы Олега Рылькова, сообщает КТВ-ЛУЧ.
Заключенный утверждает, что страдает от тяжкого заболевания. Он попросил отложить заседание, чтобы успеть обсудить материалы дела с адвокатом.
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"Мне назначили адвоката, с которым я раньше никогда не общался. Я полагаю, что адвокат будет иметь пассивную позицию и будет просто статистом", — пожаловался он.
Суд удовлетворил эту просьбу.
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Источник в правоохранительных органах выразил мнение, что Рыльков пытается максимально отсрочить возвращение в тюрьму "Черный дельфин", где содержатся пожизненно заключенные серийные убийцы.
Олег Рыльков осужден за изнасилование 37 несовершеннолетних в возрасте от шести до 13 лет и убийство четырех человек, трое из которых были детьми. В 1998 году преступника приговорили к смертной казни, однако из-за введения моратория ее заменили на пожизненное заключение.
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СызраньПроисшествия
Популярные комментарии
> Олег Рыльков осужден за изнасилование 37 несовершеннолетних в возрасте от шести до 13 лет и убийство четырех человек, трое из которых были детьми. ~ Вот и зачем за такое вообще рассматривать ходатайство об освобождении? чтоб он вышел и продолжил дело?
11 июля, 17:55
Vectus
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