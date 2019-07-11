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РИА Новости

Меркель заявила, что следит за своим здоровьем

Вчера, 15:07
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© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии Ангела Меркель выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. 10 июля 2019
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. 10 июля 2019
© REUTERS / Hannibal Hanschke
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель после третьего приступа сильной дрожи заявила, что следит за своим здоровьем и ответственно относится к нему.
"Могу сказать по теме здоровья следующее. Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности, и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью. Во-вторых, можете исходить и из того, что как человек я тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем", - сказала Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Берлине. 11 июля 2019
Вчера, 14:06
Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя
Отвечая на вопрос журналистов, что она чувствует в связи с приближением своего 65-го дня рождения, который канцлер будет отмечать на следующей неделе, Меркель отметила, что ей "становится ясно, что люди стареют".
"Это означает, что моложе люди не становятся, но, возможно, более опытными, все имеет свои хорошие стороны", - сказала она.
Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. 10 июля 2019
10 июля, 18:27
"Начинает сдавать?" Эксперты об очередном приступе дрожи у Ангелы Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи во время официального мероприятия. В эфире радио Sputnik эксперты отметили, что здоровье главы правительства ФРГ не может не волновать немцев – и не только их.
Очередной приступ дрожи случился в среду во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.
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Ангела МеркельГерманияВ мире
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