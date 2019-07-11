Меркель заявила, что следит за своим здоровьем

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель после третьего приступа сильной дрожи заявила, что следит за своим здоровьем и ответственно относится к нему.

"Могу сказать по теме здоровья следующее. Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности, и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью. Во-вторых, можете исходить и из того, что как человек я тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем", - сказала Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Отвечая на вопрос журналистов, что она чувствует в связи с приближением своего 65-го дня рождения, который канцлер будет отмечать на следующей неделе, Меркель отметила, что ей "становится ясно, что люди стареют".

"Это означает, что моложе люди не становятся, но, возможно, более опытными, все имеет свои хорошие стороны", - сказала она.

Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.