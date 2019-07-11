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РИА Новости

Задержание в Гибралтаре иранского танкера незаконно, заявил Косачев

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержание в Гибралтаре иранского танкера незаконно, целью провокации является военный конфликт, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли иранские власти. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 11:14
В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
Косачев отметил, что по этому происшествию возникает очень много вопросов. "Начиная с того, зачем катерам кого-то атаковать, если рядом находится вооруженный противокорабельными ракетами и 30-милимметровыми зенитными артустановками военный корабль? Почему разнятся цифры: Reuters и CNN говорят о пяти кораблях, британский МИД - о трех?" - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он назвал задержание иранского танкера откровенным издевательством над международным правом и здравым смыслом, отметив, что санкции ЕС касаются только его самого и не являются признанным Совбезом ООН инструментом международного урегулирования. Таким образом, задерживать суда на этом основании – вызов всему международному сообществу, отметил сенатор.
По мнению Косачева, ЕС, Британия и США, которые стоят за этим эпизодом, заигрались. "Наша позиция однозначна: это незаконные акты и действия против суверенных государств именно за то, что они суверенны", - заявил он.
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"И то, что продолжающиеся провокации и обвинения в отношении Ирана могут послужить началом реального военного конфликта (в котором, как уже очевидно, обвинят Тегеран), похоже, не только не останавливает инициаторов раскручивания спирали эскалации напряженности, но, со всей очевидностью, и является их целью", - заключил Косачев.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
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