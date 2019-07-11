Задержание в Гибралтаре иранского танкера незаконно, заявил Косачев

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержание в Гибралтаре иранского танкера незаконно, целью провокации является военный конфликт, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли иранские власти. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.

Косачев отметил, что по этому происшествию возникает очень много вопросов. "Начиная с того, зачем катерам кого-то атаковать, если рядом находится вооруженный противокорабельными ракетами и 30-милимметровыми зенитными артустановками военный корабль? Почему разнятся цифры: Reuters и CNN говорят о пяти кораблях, британский МИД - о трех?" - написал Косачев на своей странице в Facebook

Он назвал задержание иранского танкера откровенным издевательством над международным правом и здравым смыслом, отметив, что санкции ЕС касаются только его самого и не являются признанным Совбезом ООН инструментом международного урегулирования. Таким образом, задерживать суда на этом основании – вызов всему международному сообществу, отметил сенатор.

По мнению Косачева, ЕС, Британия и США, которые стоят за этим эпизодом, заигрались. "Наша позиция однозначна: это незаконные акты и действия против суверенных государств именно за то, что они суверенны", - заявил он.

"И то, что продолжающиеся провокации и обвинения в отношении Ирана могут послужить началом реального военного конфликта (в котором, как уже очевидно, обвинят Тегеран), похоже, не только не останавливает инициаторов раскручивания спирали эскалации напряженности, но, со всей очевидностью, и является их целью", - заключил Косачев.