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2019-07-11T15:03Z
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РИА Новости

В Минфине призвали ужесточить ответственность за нелегальное кредитование

Вчера, 15:03
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Черных кредиторов" в России очень много, это самая большая проблема закредитованности россиян, и необходимо как можно скорее ужесточать ответственность за нелегальное кредитование, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Надо сделать так, чтобы людям не выдавали кредиты нелегальные кредиторы, которые выдают себя за МФО, но при этом не состоят в реестре Банка России. Таких очень много, это самая большая проблема", - сказал Моисеев.
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"Люди, у которых самый высокий уровень долга, они уже в банках кредиты получить не могут и они идут дальше вниз, сначала в МФО, а потом к черным кредиторам. Этот рынок совсем не отрегулирован. Требуется скорее принять законопроект, который, я надеюсь, досогласуем в ближайшее время, по ужесточению ответственности за нелегальное кредитование", - добавил замминистра финансов.
О том, что Минфин предлагает ввести уголовную ответственность для работающих в "серой зоне" микрофинансовых организаций, Моисеев сообщил в начале июля. Он тогда говорил, что для этого потребуются поправки в КоАП и УК.
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Замминистра пояснил, что предполагается ввести уголовную ответственность за нелегальное кредитование, аналогичную уголовной ответственности за ведение банковской деятельности без лицензии. Согласно статье 172 УК РФ, за такое деяние предусмотрено наказание лишением свободы на срок до четырех лет. Сейчас для нелегальных кредиторов предусмотрен только административный штраф.
Принять эти поправки планируется осенью, отметил Моисеев. Тем не менее, пока рост необеспеченного потребкредитования не носит такой угрозы, как в 2013 году, считает замминистра. "Но чтобы не допустить этого, надо сейчас это тормозить",- резюмировал он.
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