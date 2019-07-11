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РИА Новости

Премьер Эстонии выступил против восстановления памятника эсэсовцам

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТАЛЛИН, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил против намерения представителей Консервативной народной партии (EKRE) восстановить в поселке Лихула скандально известный памятник легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", который был демонтирован в 2004 году.
Ранее спикер парламента Эстонии, член EKRE Хенн Пыллуаас и ряд его однопартийцев поддержали идею возвращения в Лихулу скандального памятника.
По словам Ратаса, памятник должен оставаться там, куда его перенесли - в Музее борьбы за свободу в поселке Лагеди под Таллином. "Памятник погибшим в войне не стоит и нельзя использовать в достижении политических или идеологических целей. Я считаю, что ему место в Лагеди", - сказал премьер на пресс-конференции правительства в четверг.
Ранее посольство РФ в Таллине осудило идею консерваторов восстановить памятник, назвав ее "провокацией и оскорблением памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле".
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Впервые памятник с изображением солдата в форме СС в 2002 году был установлен в городе Пярну, но вскоре демонтирован после ряда протестов. В августе 2004 года памятник был установлен в местечке Лихула по инициативе и на средства эстонских общественных организаций участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии. Однако под давлением мировой общественности правительство тогдашнего премьера Юхана Партса было вынуждено 2 сентября того же года демонтировать монумент. Затем памятник был отправлен в Музей борьбы за свободу в поселок Лагеди под Таллином.
В сентябре 2018 года EKRE провела памятное мероприятие в Лихула у копии памятника эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии, в честь очередной годовщины его демонтажа в 2004 году. Как отмечали организаторы, копия памятника была установлена только на время мероприятия. МИД РФ тогда выразил возмущение воссозданием в Эстонии памятника эстонским легионерам СС.
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