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РИА Новости

Фестиваль русской музыки проходит в Сербии при поддержке "Газпром нефти"

Вчера, 14:53
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© Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»Фестиваль русской музыки проходит в Сербии при поддержке "Газпром нефти"
Фестиваль русской музыки проходит в Сербии при поддержке Газпром нефти
© Фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Седьмой фестиваль русской музыки Kustendorf classic стартовал в сербской этнодеревне Дрвенград, сообщает пресс-служба "Газпром нефти", которая выступает генеральным партнером мероприятия.

"Учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Беларуси будут состязаться в мастерстве исполнения русской классической музыки в номинациях "Фортепьяно", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал". Артистизм конкурсантов, сложность и оригинальность репертуара оценивает авторитетное жюри, в состав которого вошли ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, сербский композитор Аня Джорджевич и преподаватель Королевской консерватории Брюсселя Александр Маджар", - говорится в пресс-релизе.

Центральным событием программы фестиваля станет выступление звезд мировой величины, среди которых в этом году выдающийся альтист Юрий Башмет и баритон Мариинского театра Василий Герелло.
"Фестиваль русской классической музыки — самый яркий проект нашей программы „Родные города“ в Сербии. Атмосферу творческой свободы, которая царит на фестивале, формирует прежде всего сама деревня, построенная Эмиром Кустурицей. Здесь мастер создал пространство, свободное от условностей, где все равны и все талантливы. Уверен, что в этом году мы снова станем свидетелями эмоционального события, которое создаст неповторимую атмосферу музыкального праздника для всех, а молодым музыкантам даст возможность выступить на одной сцене с мировыми звездами", — отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.
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По словам известного режиссера Эмира Кустурицы, руководящего фестивалем, Дрвенград принимает молодых музыкантов, которые только делают первые шаги в мир большого искусства.
"Это очень увлекательное, хотя и столь же ответственное дело — выбирать творческий путь, искать свое видение мира, которое и определяет неповторимый почерк настоящего мастера", - отметил режиссер.
Музыкальный фестиваль русской музыки Kustendorf CLASSIC (до 2018 года "Большой") проводится с 2013 года. "Газпром нефть" выступает генеральным партнером проекта и организует российский и белорусский отборочные туры. За последние годы российское представительство в конкурсной программе фестиваля выросло с 7 до 25 участников. Для участия в конкурсной программе фестиваля были отобраны 25 молодых музыкантов из России и 4 из Беларуси, которые поехали на фестиваль в Сербию благодаря программе социальных инвестиций "Родные города". Главные награды фестиваля — Золотая, Серебряная и Бронзовая матрешки. Именно матрешка, "сложенная" из нотных знаков — центр визуальной концепции Kustendorf CLASSIC, отражающая единство культурных ценностей двух славянских народов — России и Сербии.
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