Фестиваль русской музыки проходит в Сербии при поддержке "Газпром нефти"

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Седьмой фестиваль русской музыки Kustendorf classic стартовал в сербской этнодеревне Дрвенград, сообщает пресс-служба "Газпром нефти", которая выступает генеральным партнером мероприятия.

"Учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Беларуси будут состязаться в мастерстве исполнения русской классической музыки в номинациях "Фортепьяно", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал". Артистизм конкурсантов, сложность и оригинальность репертуара оценивает авторитетное жюри, в состав которого вошли ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, сербский композитор Аня Джорджевич и преподаватель Королевской консерватории Брюсселя Александр Маджар", - говорится в пресс-релизе.

Центральным событием программы фестиваля станет выступление звезд мировой величины, среди которых в этом году выдающийся альтист Юрий Башмет и баритон Мариинского театра Василий Герелло.

"Фестиваль русской классической музыки — самый яркий проект нашей программы „Родные города“ в Сербии. Атмосферу творческой свободы, которая царит на фестивале, формирует прежде всего сама деревня, построенная Эмиром Кустурицей. Здесь мастер создал пространство, свободное от условностей, где все равны и все талантливы. Уверен, что в этом году мы снова станем свидетелями эмоционального события, которое создаст неповторимую атмосферу музыкального праздника для всех, а молодым музыкантам даст возможность выступить на одной сцене с мировыми звездами", — отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

По словам известного режиссера Эмира Кустурицы, руководящего фестивалем, Дрвенград принимает молодых музыкантов, которые только делают первые шаги в мир большого искусства.

"Это очень увлекательное, хотя и столь же ответственное дело — выбирать творческий путь, искать свое видение мира, которое и определяет неповторимый почерк настоящего мастера", - отметил режиссер.