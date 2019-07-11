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2019-07-11T14:52Z
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РИА Новости

В WWF назвали вероятную причину смещения свай в доме на Камчатке

Вчера, 14:52
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жара на Камчатке, во время которой на севере полуострова накренился свайный жилой дом, могла стать следствием глобального потепления, но окончательные выводы о причинах ЧП надо делать, исходя из особенностей места, на котором стоит здание, считает руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
"Думаю, да", - ответил Кокорин на вопрос РИА Новости, может ли глобальное потепление быть первопричиной произошедшего.
Ранее правительство Камчатского края сообщило, что жители 12-квартирного дома 1970-х годов постройки в селе Аянка на севере Камчатки были вынуждены покинуть свои квартиры из-за того, что сваи, на которых стоит здание, начали крениться во время аномальной жары. Предположительно, стал таять верхний слой грунта. По данным краевого правительства, в среду температура воздуха на солнце в Аянке превышала 50 градусов тепла, в тени – 30 градусов. В течение месяца в дневное время столбик термометра не опускался ниже 20 градусов тепла.
По словам Кокорина, для уточнения причин ЧП надо знать особенности конкретного места. "Надо знать, есть ли там так называемая ледяная линза, какие там грунты", - сказал он. "Но то, что имеет место увеличение сезонного протаивания вечной мерзлоты - это факт. Если говорить в целом о большем летнем протаивании вечной мерзлоты, то в прошлом протаивало (вглубь) 70 сантиметров, а сейчас протаивает 90 сантиметров. Риски, безусловно, возрастают", - добавил он.
Повышение температуры воздуха не первый раз в нынешнем году становится причиной необычных явлений. Так, в июне по улицам заполярного Норильска гулял краснокнижный белый медведь. Зверь мог попасть в город с побережья Карского моря, преодолев более 500 километров, а толкнула его на это бескормица, вызванная изменением климата, сообщили журналистам в мэрии Норильска.
Ученые подчеркивают, что необходимо сосредоточиться на изучении последствий глобального потепления для Арктики. Как отметил ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев, изменения арктического климата может привести к катастрофическим последствиям для всей планеты. Глобальное потепление приводит к эрозии берегов на шельфе, а также к таянию вечной мерзлоты, в результате чего метан выделяется в атмосферу, причем могут происходить очень мощные выбросы этого газа. Сергеев отмечал, что "может рвануть так, что всему земному шару мало не покажется".
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Александр СергеевАлексей КокоринАрктикаВсемирный фонд дикой природыРоссийская академия наукКамчатский край
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