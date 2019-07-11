В "Мосэнерго" рассказали подробности пожара в Мытищах рядом с ТЭЦ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар в Мытищах рядом с ТЭЦ-27 возник на газопроводе за пределами территории станции, ее персонал не пострадал, говорится в сообщении "Мосэнерго".

"Сегодня около 11.00 мск произошло возгорание газопровода, осуществляющего подачу газа на ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго". Данный газопровод не принадлежит "Мосэнерго", возгорание произошло за пределами территории станции. Генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. Трансформатор, о возгорании которого сообщили некоторые СМИ, также не принадлежит "Мосэнерго" и находится за пределами станции. Среди персонала ТЭЦ-27 пострадавших нет", - говорится в сообщении.