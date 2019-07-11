При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек, 13 пострадали

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По уточненным данным, один человек погиб и еще 13 пострадали при пожаре на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

"Предварительно, пострадали 14 человек, из них 12 помощь оказана амбулаторно на месте, один человек доставлен вертолетом в ожоговый центр больницы №2 Подольска, один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, тело погибшего обнаружили при разборе завалов на месте пожара на ТЭЦ.