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2019-07-11T15:49Z
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РИА Новости

В Крыму назвали идею переименовать Россию продуктом "фабрики идиотизма"

Вчера, 14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Идея переименовать Россию в "Московию", а русский язык в "российский" является продуктом "фабрики идиотизма", заявил РИА Новости депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".
"Фабрика идиотизма продолжает свою работу на Украине. Они продолжают порождать новые заявления и идеи насчет России. К сожалению, смена режима на Украине ничего не изменила с точки зрения того, что там происходит. Антироссийская русофобская риторика продолжает порождать бредовые идеи и господствовать в стране", - сказал Ганжара.
По его словам, дальше громких заявлений подобные идеи никуда не пойдут.
"В подобной риторике Украина стала посмешищем на международной арене. Они могут переименовать что угодно, на Россию это никак не влияет", - сказал депутат.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Вчера, 10:08
В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
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