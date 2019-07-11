В Крыму назвали идею переименовать Россию продуктом "фабрики идиотизма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Идея переименовать Россию в "Московию", а русский язык в "российский" является продуктом "фабрики идиотизма", заявил РИА Новости депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".

"Фабрика идиотизма продолжает свою работу на Украине. Они продолжают порождать новые заявления и идеи насчет России. К сожалению, смена режима на Украине ничего не изменила с точки зрения того, что там происходит. Антироссийская русофобская риторика продолжает порождать бредовые идеи и господствовать в стране", - сказал Ганжара.

По его словам, дальше громких заявлений подобные идеи никуда не пойдут.