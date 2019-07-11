Эксперт связал явку на выборах в Мосгордуму с активностью оппозиции

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Явка на осенних выборах депутатов Мосгордумы будет во многом зависеть от того, насколько активно проведут свою кампанию оппозиционные кандидаты, считает руководитель департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев.

По его мнению, избирательная кампания началась очень активно. "Есть интриги, они будут нарастать, есть оппозиция, она тоже активна. Во многом явка будет зависеть от того, как будут вести кампанию оппозиционные кандидаты", - заявил Белоконев на пресс-конференции, посвященной первому выпуску мониторинга избирательной кампании в Мосгордуму.

По мнению экспертов, именно кандидатам не от власти "надо бороться, чтобы как можно больше москвичей пришло".