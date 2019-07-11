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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Эксперт связал явку на выборах в Мосгордуму с активностью оппозиции

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутаты Мосгордумы на первом заседании Московской Городской Думы шестого созыва
Депутаты Мосгордумы на первом заседании Московской Городской Думы шестого созыва
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Явка на осенних выборах депутатов Мосгордумы будет во многом зависеть от того, насколько активно проведут свою кампанию оппозиционные кандидаты, считает руководитель департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев.
По его мнению, избирательная кампания началась очень активно. "Есть интриги, они будут нарастать, есть оппозиция, она тоже активна. Во многом явка будет зависеть от того, как будут вести кампанию оппозиционные кандидаты", - заявил Белоконев на пресс-конференции, посвященной первому выпуску мониторинга избирательной кампании в Мосгордуму.
По мнению экспертов, именно кандидатам не от власти "надо бороться, чтобы как можно больше москвичей пришло".
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком заверил списки кандидатов от 17 партий для участия в выборах. Кандидатам от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" не требовалось собирать подписи, так как партии представлены в Госдуме. Представители "Единой России" шли как самовыдвиженцы. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.
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