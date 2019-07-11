Моралес заявил об интересе к сотрудничеству с Россией в ядерной отрасли

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве заявил, что сотрудничество России и Боливии в ядерной отрасли будет развиваться и впредь, страна также заинтересована в предложениях РФ в сфере добычи лития.

Ранее в беседе с РИА Новости президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов заявил, что Россия готова предложить Боливии, занимающей первое место в мире по запасам лития, уникальные технологии в сфере его добычи и использования, которые по экологическим стандартам превосходят конкурентов.

"Важным представляется сотрудничество в ядерной отрасли, так что это сотрудничество будет развиваться и впредь... Кроме того, мы хотели бы развивать наше сотрудничество в области лития", - сказал Моралес в ходе переговоров в узком составе.

Он добавил, что Боливия ценит сотрудничество с российскими компаниями и надеется, что тенденция к увеличению инвестиций сохранится. По словам Моралеса, Боливия также солидарна с Россией в том, что каждое государство имеет право действовать "суверенно и независимо" как на международной арене, так и во внутренних отношениях.