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РИА Новости

Моралес заявил об интересе к сотрудничеству с Россией в ядерной отрасли

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве заявил, что сотрудничество России и Боливии в ядерной отрасли будет развиваться и впредь, страна также заинтересована в предложениях РФ в сфере добычи лития.
Ранее в беседе с РИА Новости президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов заявил, что Россия готова предложить Боливии, занимающей первое место в мире по запасам лития, уникальные технологии в сфере его добычи и использования, которые по экологическим стандартам превосходят конкурентов.
"Важным представляется сотрудничество в ядерной отрасли, так что это сотрудничество будет развиваться и впредь... Кроме того, мы хотели бы развивать наше сотрудничество в области лития", - сказал Моралес в ходе переговоров в узком составе.
Он добавил, что Боливия ценит сотрудничество с российскими компаниями и надеется, что тенденция к увеличению инвестиций сохранится. По словам Моралеса, Боливия также солидарна с Россией в том, что каждое государство имеет право действовать "суверенно и независимо" как на международной арене, так и во внутренних отношениях.
На переговорах лидеров двух стран в узком составе с российской стороны присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак. С боливийской стороны в беседе принимают участие министр иностранных дел Боливии Диего Пари Родригес, министр углеводородов Луис Санчес, министр энергетики Рафаэль Аларкон.
Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018
Вчера, 01:04
Межгосударственные отношения России и Боливии
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