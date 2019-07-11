Телеканалы к 2020 году адаптируют вещание для инвалидов по слуху

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские телеканалы вне зависимости от среды вещания и тематики обязаны к 2020 году обеспечить доступность своей продукции для инвалидов по слуху, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"С 1 января 2020 года в целях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий для телевещателей включена обязанность по обеспечению доступности продукции СМИ для инвалидов по слуху. Данное требование введено в рамках исполнения Российской Федерацией обязательств норм Конвенции о правах инвалидов", - говорится в сообщении.

Минимальный объем адаптированного для инвалидов по слуху контента, согласно данным Роскомнадзора, должен составлять не менее 5% от общего объема вещания телеканала в неделю. Соответствующие изменения внесены в закон "О средствах массовой информации".

"Данное требование касается всех категорий телеканалов вне зависимости от среды вещания, территории распространения, тематики (включая эротические и музыкальные) и языка вещания", - подчеркивает Роскомнадзор.