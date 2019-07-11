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РИА Новости

Телеканалы к 2020 году адаптируют вещание для инвалидов по слуху

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские телеканалы вне зависимости от среды вещания и тематики обязаны к 2020 году обеспечить доступность своей продукции для инвалидов по слуху, сообщается на сайте Роскомнадзора.
"С 1 января 2020 года в целях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий для телевещателей включена обязанность по обеспечению доступности продукции СМИ для инвалидов по слуху. Данное требование введено в рамках исполнения Российской Федерацией обязательств норм Конвенции о правах инвалидов", - говорится в сообщении.
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Минимальный объем адаптированного для инвалидов по слуху контента, согласно данным Роскомнадзора, должен составлять не менее 5% от общего объема вещания телеканала в неделю. Соответствующие изменения внесены в закон "О средствах массовой информации".
"Данное требование касается всех категорий телеканалов вне зависимости от среды вещания, территории распространения, тематики (включая эротические и музыкальные) и языка вещания", - подчеркивает Роскомнадзор.
Ссылаясь на Минкомсвязи, регулятор в качестве вариантов адаптации контента для глухих и слабослышащих людей приводит субтитрирование, в том числе и скрытое, бегущую строку, а также сурдоперевод.
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